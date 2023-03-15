İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

TFF 2. Lig: Pazarspor: 1 - Etimesgut Belediyespor: 1

TFF 2.

Lig Kırmızı Grup 24. hafta erteleme maçında Pazarspor, evinde karşılaştığı Etimesgut Belediyespor ile 1-1 berabere kaldı.



Stat: Pazar İlçe


Hakemler: Alper Oran, Oğuzhan Yazır, Gökhan Yüksel


Pazarspor: Doğukan Özkan, Korhan Güler, İlhan Topatar, Feyyaz Aydil (Seymen Salih Adalı dk. 88 ?), Sercan Besler (Eyüp Ensar Bozkurt dk. 84 ?), Ömer Faruk Çalışkan, Kadir Salih, Emrullah Ertuş(Alperen Aşkın Erol dk. 84 ?), Metin Güler, Mehmet Cansın Çiçek, Onur Kızıltaş (Bedirhan Özyurt dk. 55)


Etimesgut Belediyespor: Abdulaziz Demircan, Fatih Cerlek, Mehmet Sıddık İstemi Abdulcebrail Akbulut dk. 85 ?), Fatih Somuncu (Gülhan Üreyen dk. 74), Yasin Elmas, Talha Özler, Medeni Bingöl, Aykut Civelek, Turan Yılmaz (Reşo Akın dk. 74), Hüseyin Fıstıkcı (Furkan Polat dk. 61), Muhammet Beşir


Goller: Sercan Besler (dk. 26) (Pazarspor), Muhammet Beşir (dk. 90) (Etimesgut Belediyespor)


Sarı kartlar: Sercan Besler (Pazarspor), Abdülaziz Demircan (Etimesgut Belediyespor)

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.