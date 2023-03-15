TFF 2. Lig: Pazarspor: 1 - Etimesgut Belediyespor: 1

TFF 2.
Lig Kırmızı Grup 24. hafta erteleme maçında Pazarspor, evinde karşılaştığı Etimesgut Belediyespor ile 1-1 berabere kaldı.
Stat: Pazar İlçe
Hakemler: Alper Oran, Oğuzhan Yazır, Gökhan Yüksel
Pazarspor: Doğukan Özkan, Korhan Güler, İlhan Topatar, Feyyaz Aydil (Seymen Salih Adalı dk. 88 ?), Sercan Besler (Eyüp Ensar Bozkurt dk. 84 ?), Ömer Faruk Çalışkan, Kadir Salih, Emrullah Ertuş(Alperen Aşkın Erol dk. 84 ?), Metin Güler, Mehmet Cansın Çiçek, Onur Kızıltaş (Bedirhan Özyurt dk. 55)
Etimesgut Belediyespor: Abdulaziz Demircan, Fatih Cerlek, Mehmet Sıddık İstemi Abdulcebrail Akbulut dk. 85 ?), Fatih Somuncu (Gülhan Üreyen dk. 74), Yasin Elmas, Talha Özler, Medeni Bingöl, Aykut Civelek, Turan Yılmaz (Reşo Akın dk. 74), Hüseyin Fıstıkcı (Furkan Polat dk. 61), Muhammet Beşir
Goller: Sercan Besler (dk. 26) (Pazarspor), Muhammet Beşir (dk. 90) (Etimesgut Belediyespor)
Sarı kartlar: Sercan Besler (Pazarspor), Abdülaziz Demircan (Etimesgut Belediyespor)