TFF 2. Lig: Pazarspor: 1 - İskenderunspor: 3

TFF 2.
Lig Kırmızı Grup 2. hafta karşılaşmasında Pazarspor, sahasında karşılaştığı İskenderunspor'a 3-1 yenildi.
Stat: Pazar İlçe
Hakemler: Murat Türkoğlu, Bülent Korkmaz, Ömer Lütfü Aydın
Pazarspor: Yasin Davuş, Oğulcan Enes Demiroğlu, Onur Kızıltaş, Eyüp Ensar Bozkurt (Sercan Besler dk. 76), Yağız Aktaş, Hakan Doğru, İlhan Topatar, İsmail Düzgün, Önder Selimoğlu (Eray Yüksel dk. 89 ?), Oğuzhan Eskiköy (Bedirhan Özyurt dk. 89 ?), Özgür Kutlu (Mehmet Cansın Çiçek dk. 60)
İskenderunspor: Muhammet Can Tuncer, Kemal Tokak, Onur Ural, Emre Bekir (Ahmet Devret dk. 80 ?), Okan Dernek (Muhammed Enes Durmuş dk. 80 ?), Kaan Yüksel (İsmail Güven dki 65), Onur Toprak, İrfan Başaran, Enes Soy (Kadir Ari dk. 56), Ali Keten, Yasin Abdioğlu (Hamza Küçükköylü dk. 79)
Goller: İsmail Düzgün (dk. 24) (Pazarspor), Yasin Abdioğlu (dk. 3), Ahmet Devret (dk. 82), Hamza Küçükköylü (dk. 89) (İskenderunspor)
Sarı kKartlar: Önder (Pazarspor), Okan (İskenderunspor)