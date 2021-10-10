TFF 2. Lig: Pazarspor: 1 - Kırklarelispor: 1

TFF 2.
Lig Beyaz Grup 7. hafta karşılaşmasında Pazarspor, sahasında karşılaştığı Kırklarelispor ile 1-1 berabere kaldı.
Stat: Pazar ilçe
Hakemler: Yusuf Ziya Gündüz, Levent Yeşilyurt, Oğuzhan Kocaçoban
Pazarspor: Tunahan Dikişci, Kadir Kaan Yurdakul (Oğuzhan Demir dk. 83 ?), Mehmet Kuruoğlu (Atakan Ekiz dk. 12), Emrah Öztürk, Erkan Çam, Mehmet Demirözü, Fatih Ergen (Oğuzhan Eskiköy dk. 83 ?), Hüseyin Eray Karataş, Muhammed Emin Balcılar, Hakan Aydın (Yusuf Ağın dk. 57), Uğur Can Semizoğlu
Kırklarelispor: Mehmet Cinpir, Canberk Özdemir, Ferhat Görgülü, Davut Babur, Muhammet Yeşil, Serhat Mermer, Emre Keleşoğlu, Berat Ali Genç, Mahmut Caner Alioğlu (Emre Balkı dk. 78), Şevki Çınar (Ahmet Şahin dk. 83 ?), Harun Özcan (Çağrı Ortakaya dk. 64)
Sarı Kartlar: Uğur Can, Erkan, Kadir Kaan (Pazarspor) Harun, Serhat, Muhammet, Emre Balkı (Kırklarelispor)
Goller: Hüseyin Eray Karataş (dk.51) (Pazarspor), Harun Çınar (dk. 9 pen.)(Kırklarelispor)