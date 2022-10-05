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TFF 2. Lig: Pazarspor: 1 - Kocaelispor: 3

TFF 2.

Lig Kırmızı Grup 8. hafta karşılaşmasında Pazarspor, sahasında karşılaştığı Kocaelispor'a 3-1'lik skorla mağlup oldu.



Stat: Pazar İlçe


Hakemler: Yusuf Aydın, Emre Demirel, Mustafa Yüksel


Pazarspor: Serkan Polat, Metin Güler (Hakan Doğru dk. 46), Oğulcan Enes Demiroğlu, Onur Kızıltaş, Eyüp Ensar Bozkurt (Hamza Kaya dk. 86 ?), Oğuzhan Birben, Sercan Besler (Güvenç Usta dk. 63), Yağız Aktaş, İsmail Düzgün, Önder Selimoğlu, Bedirhan Özyurt


Yedekler: Yasin Davuş, Mehmet Cansın Çiçek, Muhammet Nişancı, Ahmet Karataş, İlhan Topatar, Eray Yüksel, Özgür Kutlu


Teknik Direktör: Kemalettin Şentürk


Kocaelispor: Gökhan Değirmenci, Diogo Coelho, Atila Turan, Mehmet Yılmaz, Mehmet Taş, Cihat Çelik, Tayfun Aydoğan (Alpay Çelebi dk. 90 ?), İlyas Kubilay Yavuz (Yiğit Ali Bayrak dk. 69), Beykan Şimşek (Bedirhan Yıldız dk. 84 ?), Okan Eken (Mertan Caner Öztürk dk. 90 ?), Samed Ali Kaya (Cem Ekinci dk. 69)


Yedekler: İsmet Yumakoğulları, Hazarhan Karaca, Mesut Can Tunalı, Mehmet Sak, Anıl Emre Yılmaz


Teknik Direktör: Fırat Gül


Goller: Önder Selimoğlu (dk. 64) (Pazarspor), Samed Ali Kaya (dk. 12), Diogo Coelho (dk. 66), Beykan Şimşek (dk. 84) (Kocaelispor)


Sarı kartlar: Eyüp Ensar, Onur, Metin (Pazarspor), Atila, Okan (Kocaelispor)

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