TFF 2. Lig: Pazarspor: 1 - Kocaelispor: 3

TFF 2.
Lig Kırmızı Grup 8. hafta karşılaşmasında Pazarspor, sahasında karşılaştığı Kocaelispor'a 3-1'lik skorla mağlup oldu.
Stat: Pazar İlçe
Hakemler: Yusuf Aydın, Emre Demirel, Mustafa Yüksel
Pazarspor: Serkan Polat, Metin Güler (Hakan Doğru dk. 46), Oğulcan Enes Demiroğlu, Onur Kızıltaş, Eyüp Ensar Bozkurt (Hamza Kaya dk. 86 ?), Oğuzhan Birben, Sercan Besler (Güvenç Usta dk. 63), Yağız Aktaş, İsmail Düzgün, Önder Selimoğlu, Bedirhan Özyurt
Yedekler: Yasin Davuş, Mehmet Cansın Çiçek, Muhammet Nişancı, Ahmet Karataş, İlhan Topatar, Eray Yüksel, Özgür Kutlu
Teknik Direktör: Kemalettin Şentürk
Kocaelispor: Gökhan Değirmenci, Diogo Coelho, Atila Turan, Mehmet Yılmaz, Mehmet Taş, Cihat Çelik, Tayfun Aydoğan (Alpay Çelebi dk. 90 ?), İlyas Kubilay Yavuz (Yiğit Ali Bayrak dk. 69), Beykan Şimşek (Bedirhan Yıldız dk. 84 ?), Okan Eken (Mertan Caner Öztürk dk. 90 ?), Samed Ali Kaya (Cem Ekinci dk. 69)
Yedekler: İsmet Yumakoğulları, Hazarhan Karaca, Mesut Can Tunalı, Mehmet Sak, Anıl Emre Yılmaz
Teknik Direktör: Fırat Gül
Goller: Önder Selimoğlu (dk. 64) (Pazarspor), Samed Ali Kaya (dk. 12), Diogo Coelho (dk. 66), Beykan Şimşek (dk. 84) (Kocaelispor)
Sarı kartlar: Eyüp Ensar, Onur, Metin (Pazarspor), Atila, Okan (Kocaelispor)