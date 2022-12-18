TFF 2. Lig: Pazarspor: 1 - Zonguldak Kömürspor: 1

TFF 2.
Lig Kırmızı Grup 19'uncu hafta maçında Pazarspor, sahasında karşılaştığı Zonguldak Kömürspor takımı ile 1-1 berabere kaldı.
Stat: Pazar İlçe
Hakemler: Bayram Başkan, Burak Sami Şad, Sabri Üstünel
Pazarspor: Yasin Davuş, Eyüp Ensar Bozkurt (Ahmet Karataş dk.46), İsmail Düzgün (Sercan Besler dk. 80 ?), İlhan Topatar, Oğuzhan Eskiköy (Muhammet Nişancı dk. 85 ?), Metin Güler, Mehmet Cansın Çiçek, Güvenç Usta (Özgür Kutlu dk. 80 ?), Oğulcan Enes Demiroğlu, Onur Kızıltaş, Önder Selimoğlu
Zonguldak Kömürspor: Yüksel Egemen Yaylı, Hakan Çevik, Emrah Taysı, Mevlüt Çelik, Oğuzhan Matur, Eyüp Akcan, Mümin Uyar, Emre Kara, Fatih Bektaş, Aykut Emre Yakut, Embiya Ayyıldız
Goller: Oğulcan Enes Demiroğlu (dk. 6) (Pazarspor), Mevlüt Çelik (dk. 37) (Zonguldak Kömürspor)
Sarı Kartlar: Önder Selimoğlu, Oğulcan Enes Demiroğlu (Pazarspor), Eyüp Akcan, Oğuzhan Matur (Zonguldak Kömürspor)