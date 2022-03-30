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TFF 2. Lig: Pazarspor: 2 - Karatay Termal 1922 Konyaspor: 1

TFF 2.

Lig Beyaz Grup 32. hafta maçında Pazarspor, evinde karşılaştığı Karatay Termal 1922 Konyaspor'u 2-1 mağlup etti.



Stat: Pazar İlçe


Hakemler: Onur Bingöl, Mikail Can, Hakan Erkan


Pazarspor: Tunahan Dikişci, Taşkın Kartal, Kadir Kaan Yurdakul, Hüseyin Eray Karataş (Oğuzhan Eskiköy dk.86 ?), Mehmet Kuruoğlu, Muhammed Emin Balcılar, Feyyaz Aydil (Muhammed Yıldırım dk. 81 ?), Erkan Çam (Uğur Can Semizoğlu dk.87 ?), Mehmet Demirözü, Atakan Ekiz (Berk Kervamkıran dk.58), İlhan Topatar (Burak Taşdemir dk.60)


Teknik Sorumlu: Ali Rıza Sinan Bayraktar


Karatay Termal 1922 Konyaspor: Ahmet Sabri Fener, Fatih Mankır, Ahmet Önay (Nafican Yardımcı dk. 88 ?), Adem Eren Kabak, Mustafa Apardı, Batuhan Demirel (Güray Gazioğlu dk. 46), Salim İyik (Fuat Duran dk. 60), Hacı Ömer Doğru (Batuhan Altıntaş dk. 59), Seydi Kayasoy, Mehmet Ali Büyüksayar (Feridun Kıroğlu dk.80 ?), Eyüp Poyraz


Teknik Sorumlu: Ender Traş


Goller: Feyyaz Aydil (dk. 43), Hüseyin Eray Karataş (dk. 58) (Pazarspor), Mustafa Apardı (dk. 89) (Karatay Termal 1922 Konyaspor)


Sarı kartlar: İlhan Topatar, Tunahan Dikişci, Muhammed Emin Balcılar (Pazarspor), Fatih Mankır, Adem Eren Kabak, Ahmet Sabri Fener (Karatay Termal 1922 Konyaspor)

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