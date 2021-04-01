TFF 2. Lig: Pazarspor: 2 - Tetiş Yapı Elazığspor: 3

Misli.
com 2. Lig Kırmızı Grup 31. hafta maçında Pazarspor kendi sahasında karşılaştığı Tetiş Yapı Elazığspor'a 3-2 mağlup oldu.
Stat: Pazar İlçe
Hakemler: Levent Gümüşdere, İlker Akman, Bedirhan Soydemir
Pazarspor: Mustafa, Hüseyin (Onur dk. 68), Şahinali, Savaş (İbrahim dk. 68), Feyyaz, Emre, Ali Osman, Aykut, Ömercan, Kadir Kaan (Mustafa dk. 56), Muhammet (Eren dk. 56)
Tetiş Yapı Elazığspor: Ali, Eren, Ömer, Muhammed Düzgüner, Hasan, Kadir Bekmezcix, Kadir Taşoğlu, Cengizhan (İzzet dk. 76), Selim (Fırat dk. 52), Muhammed Ildız, Görkem (Yusuf dk. 69)
Goller: Feyyaz (dk. 31), Onur (dk. 73) (Pazarspor), Muhammed Ildız (dk.53), Hasan (dk. 90+5), İzzet (dk. 90+7)(Tetiş Yapı Elazığspor)
Sarı Kartlar: İbrahim (Pazarspor, Kadir, Eren (Tetiş Yapı Elazığspor)