TFF 2. Lig: Pazarspor: 2 - Utaş Uşakspor: 2

TFF 2.
Lig Kırmızı Grup'in 32. hafta maçında Pazarspor, evinde ağırladığı Utaş Uşakspor ile 2-2 berabere kaldı.
Stat: Pazar İlçe
Hakemler: Gürcan Hasova, Egemen Savran, Hüseyin Can
Pazarspor: Doğukan Özkan, Korhan Güler, Ömer Faruk Çalışkan, Sercan Besler, Kadir Salih (Bedirhan Özyurt dk. 46), Emrullah Ertuş (Seymen Salih Adalı dk. 72), Metin Güler, Mehmet Cansın Çiçek, İlhan Topatar, Onur Kızıltaş, Feyyaz Aydil
Utaş Uşakspor: Türker Dırdıroğlu, Erhan Tatlıdil, Uğur Arslan Kuru (Doğan Karakuş dk. 87 ?), Cengiz Demir, Metehan Mertöz, Sefer Kanıtemiz, Resul Türkkalesi, Cem Aktaş (Ali Arda Bulut dk. 55), Ertuğrul Tekşen (Sezer Gündüz dk.76), Arda Köksal (Murat Şenel dk. 76), Efecan Barlık
Goller: Feyyaz Aydil (dk. 1), Mehmet Cansın Çiçek (dk. 27) (Pazarspor), Efecan Barlık (dk. 45+1), Cengiz Demir (dk. 17) (Uşakspor)
Kırmızı kart: Ali Arda Bulut (dk. 88) (Uşakspor)
Sarı Kartlar: Feyyaz Aydil, Metin Güler (Pazarspor), Metehan Mertöz, Türker Dırdıroğlu (Uşakspor)