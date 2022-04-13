TFF 2. Lig: Pazarspor: 2 - Zonguldak Kömürspor: 2

TFF 2.
Lig Beyaz Grup 22. hafta erteleme maçında Pazarspor, sahasında Zonguldak Kömürspor ile 2-2 berabere kaldı.
Stat: Pazar İlçe
Hakemler: Adnan Deniz Kayatepe, Enes Biroğlu, Onur Gülter
Pazarspor: Tunahan Dikişci, Taşkın Kartal (Muhammed Yıldırım dk. 46), Kadir Kaan Yurdakul, Hüseyin Eray Karataş, Muhammed Emin Balcılar, Muhammed Burak Taşdemir (İlhan Topatar dk. 76), Birkan Yılmaz, Feyyaz Aydil, Mehmet Demirözü, Atakan Ekiz, Berk Kervankıran (Erkan Çam dk. 46)
Zonguldak Kömürspor: Yüksel Egemen Yaylı (Hüseyin Yılmaz dk. 53), Ali Osman Karnapoğlu, Emre Kara, Selim Şahin, Hakan Çevik, Sefa Aksoy, Aykut Emre Yakut, Eyüp Akcan, Fatih Bektaş (Oğuzhan Matur dk. 80 ?), Ercüment Eray Ataklı (Rıdvan Bingöl dk. 88 ?), Embiya Ayyıldız
Goller: Muhammed Emin Balcılar (dk. 1 ve 60) (Pazarspor), Aykut Emre Yakut (dk. 10), Hakan Çevik (dk. 44) (Zonguldak Kömürspor)
Sarı Kartlar: Mehmet Demirözü, Taşkın Kartal, Muhammed Yıldırım, Birkan Yılmaz, Feyyaz Aydil (Pazarspor), Fatih Bektaş, Ali Karnapoğlu, Hakan Çevik (Zonguldak Kömürspor)