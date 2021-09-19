TFF 2. Lig: Pazarspor: 3 - Ankara Demirspor: 2

TFF 2.
Lig Beyaz Grup 3. hafta maçında Pazarspor, konuk ettiği Ankara Demirspor'u 3-2 mağlup etti.
Stat: Pazar İlçe Stadı
Hakemler: Ali Yılmaz, Fatih Karatağ, Caner Eroğlu
Pazarspor: Tunahan, Kadir Kaan, Mehmet, Emrah, Erkan, Mehmet, Onur (Yusuf dk. 64), Fatih Ergen, Hüseyin Eray (Oğuzhan dk. 90 ?), Muhammed Emin (Muhammed Yıldırım dk. 79), Hakan (İlhan dk. 79)
Ankara Demirspor: Oğuz, Kamil, Taner, Aykut Civelek, Ümit Yasin, Mahmut, Serdar (Mustafa dk. 87 ?), Umut (Ender dk. 67), Alim (Semih dk. 77), Abdulkadir (Yusuf dk. 46), Hasan (Ahmet dk. 46)
Goller: Fatih Ergen (dk. 8), (dk. 23 pen.), Hüseyin Eray (dk. 52 pen.) (Pazarspor), Serdar (dk. 33), Erkan Çam (dk. 73 k.k.) (Ankara Demirspor)
Kırmızı Kart: Aykut Civelek (dk. 51) (Ankara Demirspor)
Sarı kartlar: Umut Pusat, Ümit Yasin, Ahmet Sivri (Ankara Demirspor), Hüseyin Eray (Pazarspor)