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TFF 2. Lig: Pazarspor: 3 - Sarıyer: 2

TFF 2.

Lig Kırmızı Grup 30. haftasında Pazarspor, evinde karşılaştığı Sarıyer'i 3-2 mağlup etti.



Stat: Pazar İlçe


Hakemler: Serkan Pınar, Niyazi Atakan Ataseven, Çağrıcan Pazarcıklı


Pazarspor: Doğukan Özkan, Korhan Güler, Bedirhan Özyurt (Eray Yüksel dk. 56), Sercan Besler, Kadir Salih (Ahmet Karataş dk. 75), Emrullah Ertuş (Başar Çakıcıoğlu dk. 70), Metin Güler, Mehmet Cansın Çiçek, Güvenç Usta (Özgür Kutlu dk. 71), Onur Kızıltaş, Seymen Salih Adalı


Sarıyer: Ömer Alıcı, Savaş Yılmaz (Melik Derin dk. 46), Hüseyin Altuğ Taş, Taha Dönmez, Berkay Görmez (Emir Can Sayar dk. 83 ?), Erdinç Pekgöz, Atalay Babacan (Bora Çuha dk. 89 ?), Işık Kaan Arslan, Muharrem Doğan, Ramazan Çevik, Serhat Ahmetoğlu


Goller: Sercan Besler (dk. 31), (dk. 82 pen.), Korhan Güler (dk. 83) (Pazarspor), Taha Dönmez (dk. 45+1), Ramazan Çevik (dk. 48) (Sarıyer)


Sarı kartlar: Bedirhan Özyurt, Onur Kızıltaş, Başar Çakıcıoğlu (Pazarspor), Atalay Babacan, Ramazan Çevik (Sarıyer)

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