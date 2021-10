TFF 2. Lig: Pazarspor:1 - Karacabey Belediyespor: 0

Lig Beyaz Grup 3. hafta maçında Pazarspor, konuk ettiği Karacabey Belediyespor'u 1-0 mağlup etti.

Stat: Pazar İlçe stadı

Hakemler: Fevzi Erdem Akbaş, Sinan Bilen, Mehmet Özer

Pazarspor: Tunahan Dikişci, Kadir Kaan Yurdakul, Onur Civelek (Yusuf Ağın dk. 46), Fatih Ergen, Hakan Aydın (Muhammed Yıldırım dk. 78), Hüseyin Eray Karataş(Uğur Can Semizoğlu dk. 68), Mehmet Kuruoğlu, Muhammed Emin Balcılar (Oğuzhan Demir dk. 79), Emrah Öztürk, Erkan Çam (Muhammet Ensar dk. 88 ?), Mehmet Demirözü

Yedekler: Melikhan, Oğuzhan Eskiköy, Birkan Yılmaz, Atakan, Berk

Teknik Direktör: Selçuk Yıldırımkaya

Karacabey Belediyespor: Can Sevinç, Ahmet Eren, Hakkı Can Aksu, Denis Meriç (Yağız Suat Bolat dk. 70), Abdullah Dıjlan Aydın (Bekir Can Kara dk. 30), Ömer Yıldız, Umut Sözen, Enes Karakuş (Ata Kurtuluş dk. 50), Hamza Özdemir, Muhammed Rıdvan Özdemir

Yedekler: Halil Duman, Berke, Hüseyin, Miraçcan, Kaan

Teknik Direktör: İbrahim Cezayir

Gol: Hakan Aydın (dk. 1) (Pazarspor)

Sarı Kartlar: Hüseyin Eray, Yusuf Ağın, Fatih Ergen (Pazarspor), Ömer Yıldız, Ahmet Eren (Karacabey Belediyespor)