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TFF 2.Lig: Pazarspor:1 - Eskişehirspor: 0

TFF 2.

Lig Beyaz Grup 23. haftasında Pazarspor sahasında karşılaştığı Eskişehirspor'u 1-0 mağlup etti.


Stat: Pazar İlçe


Hakemler: Onur Bingöl, Hüseyin Can, Azad İlhan


Pazarspor: Tunahan Dikişci, Kadir Kaan Yurdakul, Hüseyin Eray Karataş, Oğuzhan Demir, Mehmet Kuruoğlu, Muhammed Emin Balcılar (Atakan Ekiz Dk.90 ?), Uğur Can Semizoğlu (Yusuf Ağın Dk.76), Berk Kervankıran (Burak Taşdemir Dk.62), Feyyaz Aydil, Erkan Çam, Mehmet Demirözü


Teknik Direktör: Selçuk Yıldırımkaya


Eskişehirspor: Cengiz Alp Köseer, Muhammet Yahya Akbulut, Sezgin Coşkun, Onur Arı, Hasan Ulaş Uyğur (Hasan Alp Altınoluk Dk.85 ?), Berkay Tanır, Kaan Gaman (Tolga Yakut Dk.58), Eray Ertorun, Buğra Çağlıyan (Eren Altıntaş Dk.75), Arda Okumuş, Ömer Faruk Söyler (Onurhan Uyanık Dk.57)


Teknik Sorumlu: Suat Kaya


Gol: Burak Taşdemir (Dk.82) (Pazarspor)


Sarı Kartlar: Muhammed Emin Balcılar (Pazarspor), Eray Ertorun, Ömer Faruk Söyler, Onurhan Uyanık (Eskişehirspor)

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