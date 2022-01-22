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TFF 2.Lig: Pazarspor:1 - Nazilli Belediyespor: 0

TFF 2.

Lig Beyaz Grup 21. haftasında Pazarspor sahasında karşılaştığı Nazilli Belediyespor'u 1-0 mağlup etti.



Stat: Pazar İlçe


Hakemler: Enver Aydın, Ramazan Ufuk Avdaş, Oğuzhan Yiğit Karpuz


Pazarspor: Tunahan Dikişci, Kadir Kaan Yurdakul, Mehmet Kuruoğlu, Erkan Çam, Mehmet Demirözü, Hüseyin Eray Karataş (Berk Kervamkıran dk. 83 ?), Oğuzhan Demir, Muhammed Emin Balcılar, Uğur Can Semizoğlu (Birkan Yılmaz dk. 76), Muhammed Yıldırım (Atakan Ekiz dk. 69), Feyyaz Aydil (Okan Sarı dk. 83 ?)


Yedekler: Muhammet Çavuşoğlu, Burak Özdemir, Muhammet Nişancı, Burak Taşdemir, Oğuzhan Eskiköy, Erdem Karahan


Teknik direktör: Selçuk Yıldırımkaya


Nazilli Belediyespor: Zekeriya Topayan, Ebu Sıddık Çelik (Cemal Şener dk. 72), Onur Demir, Selçuk Hakalmaz, Koray Baykara, Mert Er Estik, Mert Çapar, Mehmet Özdıraz (Bünyamin Karataş dk. 46), Fatih Üge (Aytaç Deniz dk. 65), Hasan Yurtseven (Ahmet Gökbayrak dk. 80 ?), Muhammet Ali Aydın


Yedekler: Yunus Emre Genç, Mehmet Ersavaş, Emre Toptan, Cenk Alptekin, Hasan Demir, Talha Cevahiroğlu


Teknik direktör: Kadir kar


Gol: Hüseyin Eray Karataş (dk. 59 pen.) (Pazarspor)


Sarı kartlar: Kadir Kaan, Muhammed, Feyyaz, Muhammed Emin (Pazarspor), Ebu Sıddık, Fatih, Onur, Koray, Aytaç, Mert Er (Nazilli Belediye)

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