Tırın çarptığı otomobilde bulunun anne kız yaralandı

Rize'nin Ardeşen ilçesinde tırın çarptığı otomobilde bulunan anne ve kız yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Ardeşen ilçesi Karadeniz Sahil yolunda sabah saatlerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Karadeniz sahil yolu üzerinde seyir eden 47 ABT 310 plakalı tır, kavşaktan çıkan İ.E.K. (37) yönetimindeki 06 DDH 627 plakalı otomobile çarptı. Çarpışmanın etkisiyle tır refüje çıktı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, tırın çarptığı otomobilde bulunan İ.E.K. ve 8 yaşındaki İ.K'ye ilk müdahalesini yapmasının ardından ambulans ile hastaneye sevk edildi. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.