TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: "Özel sektörün ayakta kalması için bütün bankalardan ricam destek olmaları"

Tarihlerinin en büyük karını ediyorlar, biz onların ettiği kara laf etmiyoruz. Özelikle Türk özel sektörünün ayakta kalması için bütün bankalardan ricam destek olmaları." dedi.

TOBB Başkanı Mustafa Rifat Hisarcıklıoğlu, bir dizi ziyaret ve temaslarda bulunmak için Rize'ye geldi. Hisarcıklıoğlu, Ticaret ve Sanayi Odası'nda (RTSO) hizmete açılan Tahkim ve Arabuluculuk Merkezi'nin açılışını gerçekleştirmesinin ardından Rize İş Dünyası Buluşması ve Rize'nin Yıldızları Vergi Ödül Töreni'ne katıldı. İsmail Kahraman Kültür Merkezi'nde gerçekleşen programa Vali Yardımcısı Gülhani Ozan Sarı, Belediye Başkanı Rahmi Metin, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Rize Milletvekili Osman Aşkın Bak, RTSO Başkanı Şaban Aziz Karamehmetoğlu, Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Erdoğan ile protokol üyeleri ve Rize iş dünyasından isimler katıldı. Düzenlenen törende 2021 yılı vergi rekortmenleri ile 40 yılını dolduran üyelere plaket ve hediyeleri verildi.

Törende konuşma yapan Hisarcıklıoğlu, “Önce, Karadeniz'i güneye bağlayan Ovit Tüneli tamamlandı. Daha sonra da, 14 Mayıs tarihinde Rize-Artvin Havalimanı faaliyete açıldı. İnşallah tüm bunlar sayesinde, insanıyla, doğasıyla, çayıyla zaten marka olan Rize'miz, turizmde ve ekonominin diğer alanlarında da markalaşıp, ismini duyuracak. Biz de TOBB olarak, Rize'ye hep büyük önem verdik” şeklinde konuştu. Tahkim ve Arabuluculuk Merkezi'nin açtıklarını söyleyen TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, “Siyaset devrim niteliğinde bir iş yaptı. Mahkemelerden şikayetçi olmayan var mıydı. En adil hüküm en hızlı verilen karardır. Bir ticari mahkemede benim yüz lira alacağım var 4 sene sonra alıyoruz. Enflasyonun nereye eridiğini düşün, hak geliyor ama 4 sene sonra geliyor. Batıda uzlaşma kültürü var diyoruz. Ticari davayı kim anlar 2 tüccar anlar. Bu bizim kültürümüzde, ahilik geleneğimizde var. Dünyaya örnek olmuş model biziz. 2 tüccar anlaşamazsa, ahi ocağı çözer. Hükümetimiz bunun yasasını çıkardı. Uyumda, tahkimde, arabuluculukta en önemli kazanç, helalleşiyoruz. 100 bin dosyada anlaşma oranı yüzde 70, bundan daha iyi bir şey olabilir mi? Helalleşiyorlar. 4 sene sürmüyor 3 ayda bitiyor. Hayırlı bir işin açılışını yaptık” dedi.

Türkiye'nin yerli ve milli arabasının fabrikasının yakın zamanda açılacağını ifade eden Hisarcıklıoğlu, “Son günlerde üyelerimizden bankalardan finansman erişiminde sıkıntı yaşıyoruz diye talep var. Buradan çağrıda bulunmak istiyorum. Bankaların bu sıkıntılı devrede daha yapıcı olarak davranmalarını bekliyoruz. Tarihlerinin en büyük karını ediyorlar, biz onların ettiği kara laf etmiyoruz. Özelikle Türk özel sektörünün ayakta kalması için bütün bankalardan ricam destek olmaları. Ayrıca 1960'da yarım kalan yerli ve milli arabamız da yakında geliyor, TOGG fabrikasını 29 Ekim'de Gemlik'te açıyoruz. Mart ayında Rize'nin yollarında görürüz. Biz 86 milyon kardeşiz, yeter ki birbirimizi ötekileştirmeyelim. Kimseyi, fikrinden, inancından, görüşünden dolayı dışlamayalım. Bizim bizden başka dostumuz yok” şeklinde konuştu.