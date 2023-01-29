Trafik kazasında hayatını kaybeden hemşire için çalıştığı hastanede tören

Rize'de trafik kazasında hayatını kaybeden hemşire Enise Gürsoy için görev yaptığı hastanede tören düzenlendi.

Kaza, Rize merkeze bağlı Bağdatlı Mahallesi'nde meydana geldi. Yusuf Ö.'nün kullandığı 53 DZ 665 plakalı otomobil, gece saatlerinde evine gitmek üzere Bağdatlı Mahallesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan hemşire Enise Gürsoy'a (23) çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere savrulan hemşire yaralandı. Kazada yaralanan Gürsoy, kaldırıldığı Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Rize Adli Tıp Kurumundaki işlemlerinin ardından yakınları tarafından alınan hemşire Gürsoy'un cenazesi görev yaptığı Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirilerek tören düzenlendi. Hemşire Güngör'ün cenazesi, toprağa verilmek üzerine Sakarya'nın Taraklı ilçesine gönderildi.