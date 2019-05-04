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TÜMSİAD Rize Şubesinden 'İletişim ve motivasyon' konferansı

TÜMSAİD Rize konferans salonunda , ’TÜMSAİD Sohbetleri’ kapsamında TÜMSİAD Gençlik komisyonu tarafından organize edilen ’İletişim ve motivasyon’ konferansı düzenlendi.

TÜMSAİD Rize konferans salonunda , 'TÜMSAİD Sohbetleri' kapsamında TÜMSİAD Gençlik komisyonu tarafından organize edilen 'İletişim ve motivasyon' konferansı düzenlendi.


Programa konuşmacı olarak iletişim uzmanı İlhan Sosyal katıldı. Programa davet edilen Meslek Liseleri öğrencileri ve öğretmenleri, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi'nden öğrenciler ve TÜMSİAD üyeleri programı ilgiyle izlediler. Dünyanın çeşitli ülkelerinde 'İletişim ve Motivasyon' konferansları veren Sosyal, Konferans süresince insan, iletişim ve kişisel gelişim konuları üzerinde bilgilerini katılımcılar ile paylaştı.

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