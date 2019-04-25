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TÜMSİAD'dan Rize'de 'Tecrübe Aktarım Toplantısı'

TÜMSİAD Rize şubesinde ’TÜMSİAD Ekonomi Sohbetleri’ faaliyetleri kapsamında, ’TÜMSİAD Gençlik komisyonu tarafından organize edilen ’Tecrübe Aktarım Toplantısı’ düzenlendi.

TÜMSİAD Rize şubesinde 'TÜMSİAD Ekonomi Sohbetleri' faaliyetleri kapsamında, 'TÜMSİAD Gençlik komisyonu tarafından organize edilen 'Tecrübe Aktarım Toplantısı' düzenlendi. Programa Kale Marketleri Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz Çoruh, konuşmacı olarak katıldı.


Rize TÜMSİAD Konferans Salonu'nda gerçekleşen program, yoğun ilgiyle karşılandı. Programa Meslek Liseleri Öğrencileri, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi'nden öğrenciler, TÜMSİAD üyeleri, Rize esnafından kişiler katıldı.


Programda konuşan Çoruh, ticaret ile uğraşan kişilerin hayallerinden yola çıkarak hedefler belirlemesini ve hedefler doğrultusunda yılmadan yolunu devam etmesini tavsiye etti. Çoruh, en önemli kazancın kişinin manevi değerlerini kaybetmeden ve onları geliştirerek topluma fayda veren bireyler olması olarak özetledi. Program, hediye takdimiyle sona erdi.

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