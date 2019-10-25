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TÜMSİAD'tan ‘Kamu STK KOBİ işbirliği ve proje uygulamaları' semineri

TÜMSİAD Rize Şubesi’nde bu hafta ‘Ekonomi Sohbetleri’ kapsamında ‘Kamu STK KOBİ işbirliği ve proje uygulamaları’ konuşuldu.

TÜMSİAD Rize Şubesi'nde bu hafta ‘Ekonomi Sohbetleri' kapsamında ‘Kamu STK KOBİ işbirliği ve proje uygulamaları' konuşuldu.


TÜMSİAD Rize Şubesi tarafından her hafta ayrı bir konuk ile gerçekleştirilen ‘Ekonomi Sohbetleri' programının bu hafta ki konuşmacısı Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Öğretim Görevlisi Ahmet Tan oldu.


TÜMSİAD Rize Şube binasında gerçekleşen programda devlet destekleri konuşuldu. Proje uygulama ve yöntemleri hakkında da konuşulan programda Öğr. Gör. Ahmet Tan Koordinatörlük girişi hakkında da bilgiler verdi. Programa TÜMSİAD Rize Şube Başkanı Abdülbaki Fil ve TÜMİAD üyesi iş adamları katıldı. Ekonomi Sohbetleri kapsamında düzenlenen ‘Kamu STK KOBİ işbirliği ve proje uygulamaları' seminerinin ikincisinin ise Kasım ayı içerisinde gerçekleşeceği öğrenildi.

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