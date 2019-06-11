Turistler yağmur oldu Rize'ye yağdı

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı bin 350 rakımdaki Ayder Yaylası Ramazan Bayramı nedeniyle yerli ve yabancı turistlerin akınına uğradı. Ayder'in yanı sıra diğer yaylalarda da turistler doyasıya eğlenerek tatilin tadını çıkarttı. Yaylacılar tarafından yamaçlara kurulan salıncaklar bir an bile boş kalmazken yollarda da trafik yoğunluğu yaşandı.

1 Haziran ve 9 Haziran tarihleri arasında Çamlıhemşin'e bağlı Ayder yaylası, Çinçiva olarak bilinen Şenyuva'yı, Zilkale, Pokut, Gito, Heser, Avusor, Badara yaylarını on binlerce kişi ziyaret etti. Doğa Koruma ve Milli Parklar 12. Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Kaçkar Dağları Milli Parkları'na yani Ayder Yaylası ve Zilkale'ye ise 80 bin 612 kişi biletli giriş gerçekleştirdi.