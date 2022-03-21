Turizm merkezi Ayder'den kar manzaraları

Doğu Karadeniz Bölgesi'nin turizm merkezlerinden Rize'nin Çamlıhemşin ilçesindeki Ayder Yaylası'nda kar kalınlığı 1 metreyi buldu.

Günlerdir aralıklarla devam eden kar yağışı Rize'nin yüksek kesimlerinde etkisini gösterdi. Çamlıhemşin ilçesine 18 kilometre uzaklıkta ve 1350 rakımdaki Ayder Yaylası'nda da kar kalınlığı 1 metreleri buldu. Turizm cenneti olarak adlandırılan Ayder Yaylası'nın beyaza bürünmesi ile ortaya kartpostallık görüntüler çıktı.