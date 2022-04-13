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Turizm merkezi Ayder'den Nisan ayında kar manzaraları

Doğu Karadeniz Bölgesi’nin turizm merkezlerinden Rize’nin Çamlıhemşin ilçesindeki Ayder Yaylası’nda Nisan ayının ortalarında kar sürprizi yaşandı.

Doğu Karadeniz Bölgesi'nin turizm merkezlerinden Rize'nin Çamlıhemşin ilçesindeki Ayder Yaylası'nda Nisan ayının ortalarında kar sürprizi yaşandı.


Meteoroloji Genel Müdürlüğünün kuvvetli yağış uyarısı yaptığı Rize'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili olurken, turizm merkezi Ayder Yaylası da yağan kardan nasibini aldı. Kar kalınlığının 10 cm'yi bulduğu yaylada soğuk hava da etkili oluyor.

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