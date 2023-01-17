Türkiye 2. Dağ Kayağı Şampiyonası Rize'de düzenlenecek

Türkiye Dağcılık Federasyonu tarafından yapılacak olan Dağ Kayağı Türkiye Şampiyonası Rize'de gerçekleştirilecek.

Türkiye Dağcılık Federasyonu tarafından yapılacak olan Dağ Kayağı Türkiye Şampiyonası, 20-22 Ocak tarihlerinde Rize'nin İkizdere ilçesindeki Cimil köyünde gerçekleştirilecek. Bu yılki yarışmaya Ankara, Antalya, Kayseri, Erzurum, Muş, Erzincan, İzmir ve İstanbul illerinden toplam 73 sporcu başvururken, kız ve erkeklerde U16, U18, U20 ve U21+ kategorilerinde sporcular mücadele edecek.

Türkiye Dağcılık Federasyon Başkanı Prof. Dr. Ersan Başar, Cimil köyünün Dünya Kupasının yapılacağı bir yarışma alanı olarak tescil edileceğini belirterek "İlki geçen sene yapılan Dağ Kayağı Yarışmalarının düzenli olarak her sene Cimil bölgesinde yapılmasının temel amacı ise TDF ve Rize İlimizdeki paydaşlarımızla işbirliğinin sürdürülebilirliğini sağlayarak bölgenin bu alanda bilinirliğinin temellerini atmaktır. Bu yıl düzenlenecek yarışmanın diğer önemli bir hedefi ise; Uluslararası Dağ Kayağı Federasyonu (ISMF)'nin uluslararası yarışmaların düzenlenmesi için sunduğu kriterleri yerine getirilmesi için gereken becerilerin ve bilgi birikiminin sağlanmasıdır. Bu sayede ISMF'ye gerekli başvurular 2023 yılı sonuna kadar yapılarak 2024 yılında ISMF yetkililerinin gözetimi ve denetimiyle yapılacak bir yarışmanın sonucunda Cimil'in Dünya Kupasının yapılabileceği bir yarışma alanı olarak tescil edilmesidir. Türkiye Dağcılık Federasyonu bünyesinde bulunan dağ kayağı branşı 2026 yılında Milano Cortina'da yapılacak olan Kış Olimpiyat Oyunlarında resmi programına alınmıştır. Bu yıl Rize/İkizdere Cimil Köyünde 2.'si düzenlenecek olan Türkiye Şampiyonası'yla milli takım aday kadroları belirlenecek olup olimpiyat hazırlık süreci başlatılacaktır" ifadelerini kullandı.