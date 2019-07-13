Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu Rize'de

Rifat Hisarcıklıoğlu, Rize programı kapsamında TOBB tarafından yaptırılan Fındıklı TOBB Anadolu İmam Hatip Lisesini ve ilçe odalarını ziyaret etti.

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, geçtiğimiz gün bir dizi programlar için Rize'ye geldi. Başkan Hisarcıklıoğlu, Fındıklı TOBB Anadolu İmam Hatip Lisesini ziyaret ederek okul binasını gezdi. Burada öğrencilere kitap hediye etti. Okul ziyaretinin ardından Ardeşen ilçesindeki Ticaret ve Sanayi Odasını ziyaret eden Hisarcıklıoğlu, Pazar ilçesine geçerek Pazar Ticaret ve Sanayi Odasının hizmet binası açılışına katıldı. Hisarcıklıoğlu, yaptığı açıklamada Pazar Ticaret ve Sanayi Odasının yapımında emeği geçen vatandaşlara ve iş adamlarına teşekkür etti.

Hisarcıklıoğlu ve beraberindekiler Pazar ilçesinden ayrılırken Rize-Artvin Havalimanı çalışmalarını inceledi. Çayeli ilçesindeki Ticaret ve Sanayi Odasının da programına katılan heyet, buranın ardından Çay Araştırma ve Uygulama Merkezi'nde oda ve borsa başkanlarıyla bir toplantı gerçekleştirdi.

Başkan Hisarcıklıoğlu yaptığı açıklamada, ara buluculuk konusuna değindi. Söz konusu sistem ile davaların yüzde 63'ünün artık mahkemeye gitmeden sonlandığını ifade eden Hisarcıklıoğlu, "Şu anda bizde işçi ve işveren davalarında ara bulucuya gitmek mecbur. Dava açılabilme süresi tam 5 yıl. 5 yıl içerisinde işçi veya işveren dava açabiliyor. Bu olay Almanya'da bir hafta, bizde 5 yıl. Ara buluculuk meselesi bizde işçi ve iş veren davalarımızın çözümlenmesi noktasında müthiş bir kolaylık oldu. İşletmelerde işçilerin hakları var. Onlar olmazsa zaten işletme olmaz. Onun için diyoruz ki hak uzamadan verilmesi lazım. Alın teri soğumadan vereceksin diyor ya. Bizde diyoruz ki hemen borcumuz varsa ödeyelim yoksa tescil edilsin. Şu anda ara buluculuk sistemi ile davalarımızın yüzde 63'ü artık mahkemeye gitmiyor ve orada helalleşiyorlar" ifadelerini kullandı.

İlçelerde tulum ile karşılanan Hisarcıklıoğlu, Ardeşen'da tulum horonuna katıldı.