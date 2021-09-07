Türkiye'de nüfusuna oranla en fazla Covid 19 vakası görülen il olan Rize'de vakaların 2-3 hafta içinde hızla düşmesi bekleniyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın paylaştığı Korona virüs vaka haritasında nüfusa oranla en fazla vakanın görüldüğü il yine Rize olurken, önceki hafta 100 binde 538,10 olan vaka sayısı 614,18'e yükseldi. Rize'de vatandaşlar vaka sayılarının artışından tedirgin olsa da Rize Valisi Kemal Çeber, yaz mevsiminin bitmesinin ardından tatilcilerin şehirden ayrılması ile bu rakamların hızla düşeceğini dile getirdi.

Rize'nin 348 bin olan nüfusunun yaz mevsiminde 2 katına çıkmasından kaynaklı bir ortalama yükselişi olduğunun altını çizen Rize Valisi Kemal Çeber, bu tablonun 3-4 hafta önceden öngördükleri bir tablo olduğunu söyledi. Vali Çeber "Yani bu tarihlerde bu sayıların olabileceğini düşünüyorduk. Rize'nin kendine özel kültürel, coğrafi, fiziki özellikleri var. Rize çok dar bir alan, çok dar bir alanda çok sıkışık yaşanan bir kent. Bulunduğumuz mevsimlerde Rize'nin en yoğun insan nüfusunun bir arada olduğu mevsimler. Rize'nin normal nüfusu 348 bindir. Ama bizim dışarıdan gelen hemşehrilerimiz, çay sezonu için gelen müstahsillerimiz, çay işçilerimiz, yarıcılarımız, birbirinden güzel Rize yaylalarına turizm amacıyla gelen konuklarımız nedeniyle yaklaşık 800 bin nüfusun son bir buçuk aydır bu dar coğrafyada yaşadığı bir dönemdi. Malumlarınız geçen sezonu bu sorunu, bu düzeyde yaşamadık. Çünkü tüm kontrol devletteydi. Şimdi devlet ile birlikte vatandaşta kontrol ediyor. İkisini bir arada yürütüyoruz, artı aşılarımız da var. Dolayısıyla bu noktada sanıyorum bazı davranış farklılıkları oldu” şeklinde konuştu.

Yapılan çalışmalara nazaran 2-3 hafta içerisinde Rize'de hızlı bir düşüş olmasını beklediklerini dile getiren Rize Valisi Kemal Çeber “Rize insani ilişkileri çok sıcak yaşayan bir memlekettir. Düğün, cenazeler, herkes maalesef iç içe. Hep özendiğimiz, gıpta ile anlattığımız Karadeniz insanının sıcakkanlılığı pandemi döneminde bize zorluklar yaşatıyor. Bunun gibi nedenlerle biz nüfusa oranla vaka sayısı en yoğun ildik. Arkadaşlarla yaptığımız değerlendirmeye göre 2-3 hafta içerisinde önce bir stabil olma ki onu yakaladık, stabil gidiyor vakalarımız, ondan sonra da hızlı bir düşüş ön görüyoruz inşallah” diye konuştu.

Herkesin tedbirlerini aldıktan sonra sorunun ortadan kalkacağını düşündüğünü dile getiren Şeref Avcı isimli Rize vatandaş ise “Kalabalıktan uzak durmak gerekiyor. Mesafeyi korumak gerekiyor. Ben aşılarımı oldum, kendimi korudum. Bir de insanların vücut direncini arttıran besinler kullanması gerekiyor” derken, insanların önceliğinin aşı olması gerektiğini savunan bir başka vatandaş Adnan Ali Yağcı ise “Her yer maskesiz gezenlerle, aşıya tepki gösterenlerle dolu. Ben 2. doz aşımı da oldum. Aradaki mesafeyi korumak, hijyeni sağlamak gerekiyor. Her şeyden daha önemlisi öncelikle aşı olmak lazım artık bunun ilerisi yok” ifadelerini kullandı.