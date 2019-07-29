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Uçuruma yuvarlanan araç 1 gün sonra fark edildi

Rize’nin Çamlıhemşin ilçesinde uçuruma yuvarlanan kamyonet 1 gün sonra fark edilirken, kazada sürücü hayatını kaybetti.

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde uçuruma yuvarlanan kamyonet 1 gün sonra fark edilirken, kazada sürücü hayatını kaybetti.


Kaza, ilçeye bağlı Zilkale Orta Mahallede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Yıldız yönetimindeki 53 AAE 063 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaklaşık 150 metre yuvarlanarak ormanlık alana düştü. Kazada sürücü Yıldız hayatını kaybederken kaza, çevredekilerin ihbarı üzerine ortaya çıktı. Aracın 1 gün önce uçuruma yuvarlandığı öğrenilirken kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

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