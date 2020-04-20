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Ukrayna'dan gelerek Rize'de karantinaya alınan vatandaşlar için konser

Rize’de korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında Ukrayna’dan getirilerek öğrenci yurduna yerleştirilerek karantinada tutulan 194 Türk vatandaşı için mini bir konser düzenlendi.

Rize'de korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında Ukrayna'dan getirilerek öğrenci yurduna yerleştirilerek karantinada tutulan 194 Türk vatandaşı için mini bir konser düzenlendi.


Korona virüs tedbirleri kapsamında Ukrayna'dan Rize'ye getirilen ve Kredi ve Yurtlar Kurumuna (KYK) ait Devlet Hatun Öğrenci Yurdunda karantinaya alınan 194 kişinin morallerini yüksek tutabilmek amacıyla, kaldıkları yurdun önünde kemençe ve tulum eşliğinde konser düzenlendi.


Yurdun hemen kapısında düzenlenen konsere içeride kalan vatandaşlar camlara çıkarak alkışlarla ve video çekerek eşlik ederken çevre binaların balkonlarına ve pencerelerine çıkan vatandaşlarda doyasıya eğlendi.

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