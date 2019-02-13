Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan: "Artvin-Rize Havalimanı 2020 yılı sonunda hizmet girecek"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan bir dizi ziyaret kapsamında geldiği Rize'de Artvin-Rize Havalimanı inşaatında incelemelerde bulundu.

Daha önce 2022 olarak belirlenen açılış yılının gerekli ekipmanlar 2 katına çıkartılarak 2020 yılına çekildiğini dile getiren Bakan Turhan “Bugün Rize Artvin illerimize hizmet edecek olan havaalanı inşaatının şantiyesinde incelemelerde bulunduk. Projede yetkili arkadaşlarımızdan bilgi aldık. Denize inşa edilen ikinci havaalanımız bildiğiniz gibi. Bu havaalanının maliyeti yaklaşık 2 milyar Türk Lirası. Havaalanını 2020 yılının sonunda hizmete açmak için ekiplerimizle tüm gayretimizle çalışıyoruz. Sözleşmeye göre 2022 fakat gerekli tedbirler alınarak, ekip ekipman makine çalışan sayısı arttırılarak 2020 sonunda bu projeyi hizmete açacağız. Bunlar bölgemiz için, insanımız için ihtiyaç olan ulaşım alt yapısı. Bu bölgede gelişen turizmin alt yapısı” dedi.

"Yeni İstanbul Havalimanı ile ilgili çıkan yalan yanlış haberlere itibar etmeyin"

Yeni hizmete açılan İstanbul Havaalanı ile ilgili çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını, çıkan haberlere ise itibar edilmemesi gerektiğini dile getiren Turhan “Biliyorsunuz Türkiye'nin en büyük havaalanını da İstanbul'da yaptık, 42 ay gibi bir sürede hizmete açtık. Bu projeler tabi ki birilerinin gözünü kamaştırıyor, bazıları bu itibarlı projeleri yıpratmak için yakıştırmalar, açıklamalar yapıyorlar. Bunlara itibar etmemek lazım. Biz verdiğimiz sözü yerine zamanında getirmek için gerekli her tedbirleri alarak çalışırız ve yerine getiririz. Bu manada bazı gözde projelerimizi yıpratmak için yapılan yanlış açıklamalarla kimseyi inandıramazlar. İstanbul havaalanımız ile ilgili bazı haberler gündeme düşebilir, bunlara itibar etmeyin. Bunlar bu ülkenin gücünün, kredisinin, istikrarının sonucu kamu kaynağı kullanılmadan yapılan v ülkeye kazandırılan hizmetlerdir. Bu hizmetlerin bedeli millete yüklenecek gibi bazı safsata haberler gündeme gelebilir, bunlara itibar edilmesin. Bu havaalanı bir özel yatırımcı şirket tarafından yapılmış, işletmeye açılmış ve her yıl devlete de 822 milyon Euro kira ödemesi yapılacak olan bir yap işlet devret modelidir. Ayrıca özellikle yurt dışı yolcular sözleşmesinde belirtilen sayını üzerine çıkılması durumunda da gelir paylaşımı söz konusudur” ifadelerini kullandı.