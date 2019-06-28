Ülkücü belediye başkanı makamına minibüsle gidip geliyor

Rize'nin Çayeli Belediye Balkanı İsmail Hakkı Çiftçi'nin belediyeye giderken minibüste çekilen fotoğrafı sosyal medyayı salladı.

Rize'nin Çayeli ilçesinde 31 Mart'ta gerçekleşen yerel seçimlerde Milliyetçi Hareket Partisi'nden (MHP) belediye başkanı seçilen İsmail Hakkı Çiftçi, göreve başladığı günden bu yana belediyeye gelip giderken makam aracı kullanmıyor. 'Ülkücü Başkan' olarak adlandırılan Çiftçi'nin belediyeye gelmek üzere bindiği minibüste bir vatandaş tarafından çekilerek sosyal medyada paylaşılan fotoğrafı diğer kullanıcılar tarafından da paylaşılınca Çiftçi bir anda sosyal medyada gündem oldu. Çiftçi'nin takım elbiseli kravatlı bir şekilde minibüsün arka koltuğunda otururkenki fotoğrafı sosyal medyada defalarca paylaşılarak rekor kırdı.

Sıradan bir şey olan minibüs kullanmanın halk tarafından ilgi ile karşılandığını belirten Çayeli Belediye Başkanı İsmail Hakkı Çiftçi, tepkilere şaşırdığını söyledi. Belediye başkanı seçilmeden önce de minibüs kullandığını dile getiren Çiftçi, “Daha önceden de minibüs kullanıyordum, dolmuşla gidip geliyordum, yeni bir şey yapmadım. Bir arkadaşın dikkatini çekmiş, o fotoğrafı sosyal medyada paylaşmış. Bu tarz sıradan işler hemşehrilerimizin ilgisini çekiyor. Ben zaten böyle yaşıyorum, belediye başkanı olmadan önce de böyleydim. Hemşehrilerimiz zaten beni biliyor” dedi.

"Lüks, şatafat, şöhret bir amaç olmamalı"

Kendisinin haberi olmadan çekilen fotoğrafın bu denli gündem olması nedeniyle gençliğe mesaj veren Çiftçi, “Böyle bir fırsat elime geçmişken özellikle de gençlere bir mesaj vermek isterim. Lüks, şatafat, şöhret bir amaç olmamalı. Makamlar, mevkiler ve para topluma faydalı olmak için bir araç olmalı. Madem bu fotoğraf bu kadar ilgi çekti, biz de bu vesile ile gençliğe bir mesaj verelim. Anne ve babaların da çocuklarına çok para kazanmanın yollarını değil, iyi bir insan olmalarını öğretmelerini arzu ederim” ifadelerini kullandı.

Diğer makam araçlarına oranla çok daha mütevazi bir aracı belediyenin makam aracı olarak kullanan Çiftçi, durumdan memnun olduğunu dile getirerek, “Daha önce şantiye şefimiz kullanıyordu makam aracını. Biz de belediyemizin işleri olduğunda, ihtiyaç duyduğumuzda bunu kullanıyoruz. Makam aracı renk olarak siyah oluyor da bizimki beyaz. Bu vardı, bunu kullanıyoruz. Birçoğunun hayallerinde böyle bir araç vardır. Bence gayet güzel bir araç” şeklinde konuştu.

Belediye Başkanı İsmail Hakkı Çiftçi'yi başkan olmadan önce de tanığını ve seçilince hiçbir şeyin değişmediğini dile getiren minibüs şoförü Ramazan Kılıç ise, “Başkan her sabah minibüse biner, kazanmadan önce de binerdi, şimdi de aynı değişen bir şey yok. Kendisi hep sokakta, insanlarla iç içe. Yaklaşık 20 senedir burada dolmuşçuluk yapıyorum, İsmail Bey'i eskiden beri tanırım, hep sokaktadır. Herkesin halini hatırını sorar, hiç kimseyi pas geçmez. Kazanmadan önceki hali ile arasında hiçbir fark yok, makam aracı da kullanmıyor” ifadelerini kullandı.