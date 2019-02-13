Ulusal Çay Konseyi yönetim kurulu toplantısı Rize'de gerçekleşti.

Toplantıya Ulusal Çay Konseyi Başkan Vekili Mehmet Erdoğan, yönetim kurulu üyeleri Resul Okumuş, Nevzat Paliç, Erdal Saral, Dilaver Demir ve Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürü Muharrem Selçuk, Rize İl Tarım ve Orman Müdürü Şafak Bulut, Ulusal Çay Konseyi Genel Sekreteri Oğuzhan Civelekoğlu katıldı.

Toplantı sonrasında alınan kararlarla ilgili şu açıklama yapıldı:

"Sektörün önemli sorunlarından biri haline gelen boya katkılı çaylar insan sağlığını hiçe saymakta ilerde oluşabilecek ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceği gibi, haksız rekabet oluşumuna da neden olmaktadır. Piyasadaki çayların takibinin daha sağlıklı yapılması gerektiğinin vurgulandığı toplantıda alternatif takip sistemlerinin değerlendirilmesine, bunun en sağlıklı takip sistemlerinden olan ilaç takip sisteminin Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürü Muharrem Selçuk tarafından Konsey Yönetim Kurulu üyelerine bilgilendirilmesinin yapılmasına, ilaç takip sisteminin çay takip sistemine entegresinin değerlendirilmesinin yanında uygun olması durumunda en kısa sürede siteme geçişin sağlanmasına karar verilmiştir. Ricania Japonica böcek türünün verdiği zararın masaya yatırıldığı toplantıda, zararlı ile ilgili yapılmış araştırma projelerinin ışığı altında zararlının ekonomik zarar seviyesine ulaşmadan entegre mücadelenin belirlenmesi için Tarım ve Orman Bakanlığı ile ortaklaşa, sektör paydaşlarının katılımı ile bir çalıştay yapılmasına karar verilmiştir."