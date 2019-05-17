Uluslararası Yavuz Sultan Selim Karadeniz Bisiklet Turu start aldı

5 ülkeden 14 bisiklet takımının pedal çevireceği ‘Uluslararası Yavuz Sultan Selim Karadeniz Bisiklet Turu' Rize Valisi Kemal Çeber'in verdiği start ile başladı.

Bisiklet Federasyonunun 2019 Faaliyet Programı çerçevesinde 17-19 Mayıs 2019 tarihlerinde Rize-Giresun-Samsun arasında düzenlenecek olan ‘Uluslararası Yavuz Sultan Selim Karadeniz Bisiklet Turu' bugün saat 10.00 da Rize-Fındıklı (Gidiş Dönüş) 1. Etap Yarışı ile start aldı.

Rize Valisi Kemal Çeber, start öncesi yaptığı açıklamada, Rize halkının ve Rize ilinin sahiplendiği bir yarışma olduğunu belirterek “Üç etaplı bir bisiklet turunun bugün 135 km'lik Rize-Fındıklı gidiş dönüş birinci etabının startını veriyoruz. Uluslararası olarak organize edilen ve beş ülkeden 85 bisikletçi misafirimiz var. Tur için Rize'ye gelen bütün sporcular ve yetkililer Rize'den ve Rize halkından memnun olduklarını ifade ediyorlar. Buda bizim için ayrı bir gurur konusu” şeklinde konuştu ve yarışmaya katılan tüm sporculara başarılar diledi.

Rize Valisi Kemal Çeber'in verdiği startla başlayan 1. etap yarışında bisikletçiler Rize-Fındıklı arasında gidiş ve dönüş yaklaşık 135 km pedal çevirecekler. Rize Valiliği önünden başlayan yarışma Karadeniz Sahil Yolundan Fındıklı ilçesi akabinde Fındıklı ilçesinden dönüş yapıldıktan sonra ÇAYKUR Genel Müdürlüğü Karşısında yan yolda sona erecek.

Türk Milli Takım, Salcano Sakarya, Torku Seker, Mersin Gençlik Spor, Giresun Lisesi, Mardin Gençlik Spor, Antalyaspor, Peloton İstanbul, Azerbaycan Milli Takımı, Gürcistan Milli Takımı, Vib Bahreyn – Bahreyn, Apple Team-Kazakistan ve Ukrayna Milli Takımının pedal çevireceği Uluslararası Yavuz Sultan Selim Karadeniz Bisiklet Turu'nun ikinci etabı yarın saat 10.00 da yine Rize Valilik önünden verilecek olan startla Rize-Giresun arasında gerçekleştirilecek, yarışmalar 19.05.2019 tarihinde Giresun-Samsun arasında yapılacak 3. Etap yarışları ile sona erecek.