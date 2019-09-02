İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Umar Aminu Çaykur Rizespor'da

Çaykur Rizepsor, Umar Aminu ile 3+1 yıllığına sözleşme imzaladı.


Karadeniz ekibinde geçtiğimiz sezon kiralık olarak forma giyen Nijeryalı oyuncu, bu yıl yeşil-mavili renklere 3+1 yıllığına imza attı. 24 yaşındaki oyuncu sözleşmeyi Çaykur Rizespor Sportif Direktörü Yılmaz Bal ile İstanbul'da imzaladı.


Çaykur Rizespor resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:


“Çaykur Rizespor'umuz geçtiğimiz sezon kiralık olarak formamızı giyen Umar Aminu ile sözleşme imzaladı. 24 yaşındaki Nijeryalı oyuncu kendisini 3+1 yıllığına yeşil-mavili renklere bağlayan sözleşmeyi Çaykur Rizespor sportif direktörü Yılmaz Bal ile bugün İstanbul'da imzaladı.”

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.