İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Ummanlı turisti arama çalışmaları sürüyor

Rize’nin Çamlıhemşin ilçesinde fotoğraf çektirirken ayağı kayarak dereye düşen ve bir daha kendisinden haber alınamayan Ummanlı turistin arama çalışmaları altıncı gününde devam ediyor.

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde fotoğraf çektirirken ayağı kayarak dereye düşen ve bir daha kendisinden haber alınamayan Ummanlı turistin arama çalışmaları altıncı gününde devam ediyor.


İlçeye bağlı Ayder Yaylası Galer Düzü mevkiinde beş gün önce fotoğraf çektirirken durduğu kayanın üzerinde dengesini kaybederek dereye düşen 49 yaşındaki Al Rawahi Favvzi Faız Zaid isimli turisti arama çalışmaları titizlikle devam ediyor. Jandarma Arama Kurtarma (JAK), AFAD, AKUT, deniz polisi ve sağlık ekiplerinden oluşan ekip dere yatağında arama çalışmalarını sürdürdü.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.