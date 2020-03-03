Ünal Karaman, Çaykur Rizespor ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı

Çaykur Rizespor'un yeni Teknik Direktörü Ünal Karaman, düzenlenen törende 1.5 yıllık mukaveleye imzasını attı. Karaman, "Bütün ve bir olabilirsek aşamayacağımız hiçbir engel yok. Birbirimizi daha da güçlendirerek hak ettiğimiz başarıya ulaşacağız" dedi.

Çaykur Rizespor, yeni Teknik Direktörü Ünal Karaman ile 1.5 yıllık resmi sözleşmeyi imzaladı. Karaman için Çaykur Didi Stayumu'nda düzenlenen imza törenine, Başkan Hasan Kartal, yöneticiler ve çok sayıda taraftar katıldı. İmza töreninin ardından yönetim kurulu ve Ünal Karaman Çaykur Didi Stadyumunda taraftarlarla buluştu.

Karaman imza töreninde yaptığı açıklamada Rizespor'un başarısının daha da potansiyelli olduğunu düşündüğünü ve birlik ve beraberliğin olduğu sürece başarının kendiliğinden geleceğini ifade etti. Karaman açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Bize bu görevi verdikleri için tüm Rizespor camiasına teşekkür ediyorum. İşimizin zorluğunu biliyoruz. Hayatımızın hiçbir evresinde sportif manada gelişen ve geliştiren olmaktan korkmadım. Burada yeni bir yüzleşmeye açık olduğunu biliyorum. Rizespor'un var olan potansiyelinin de çok daha büyük ve güçlü olduğunu biliyorum. İsmail hocaya da çok teşekkür ediyorum. Umuyorum onun bıraktığı yerden daha da camiaya hizmet edeceğiz. İnşallah bu seneyi laik olduğumuz yerde tamamlamaya gayret göstereceğiz. Lige baktığımızda çok değerli takımlar var. Hem altta hem üstte. Oyuncularımızın da var olan potansiyellerini daha da geliştirerek, güç birliği ile bizi iyi yerlere geleceğiz. Önümüzdeki yıl da inşallah bu camiaya çok daha başarılar yaşatacak olmanın içerisinde olacağız. Bütün ve bir olabilirsek aşamayacağımız hiçbir engel yok. Birbirimizi daha da güçlendirerek hak ettiğimiz başarıya ulaşacağız. Teknik adam olduğumda da burada o ifadeyi kullanmıştım. Rize'yi sevmemem için hiçbir neden yok. Farklı kavgalar oluşturup ortamı germenin hiç kimseye faydalı olacağını düşünmüyorum. Sıkıntılı olduğumuz şehirler varsa onlarla da iyi olacağız. Ben insanlarımızı seviyorum. Beni eksiklerimle beraber kabul ederseniz ne mutlu bana.”

Karaman: "İnsanlara hiçbir zaman hayal satmadım"

Çaykur Rizespor'un eski teknik adamı İsmail Kartal ile görüştüğünü ifade eden Karaman, “İsmail hocamla görüştüm. Burada gezmeye geldiğimde kendisine de uğradım. Bugün biz varız yarın başkaları olabilir. Bir kere insanız ve kuluz. Bir tek görevimiz var; ahlak bilinci içerisinde olduğumuzda birbirimize saygımız olmalı. Futbolcu olarak rakip oynadık karşılıklı ancak dostluğumuz çok uzun yıllara dayalı. İsmail hocanın da fikrini aldım. Görev ve sorumluluk bilincinden uzaklaşmayacağız. Kendimi Kaf Dağı'nda göremediğim gibi oyuncularımı da görmem. Öncelikle potansiyelimizi için çalışacağız. Önceden böyle uçarız, şöyle kaçarız demek doğru olmaz. Biz çalışma anlamında geldik. Bir birimizi daha iyi anlayıp daha yakından tanıyacağız. İsmail hocanın kaliteli kadro bırakıyorum dediği olayda var olan oyuncu grubunun daha iyi şeyler çıkartacağına inanıyorum. Bu sene güç birliğine çok ihtiyacımız var. Hiçbir sebep aramaksızın ben burada olmaktan mutluyum. İnsanlara hiçbir zaman hayal satmadım. Benim işim çalışmak. Bir kaderimiz var, bu kaderi hep birlikte yaşayacağız. Gücümüz doğrultusu içerisinde biz gereğini yapalım. Bu seneyi yaşamamız lazım. Ligi sorunsuz bir şekilde bitirmemiz lazım. Transfer dönemleri son derece arz ediyor. Bu konula ilgili düşüncelerimizi başkanımıza kısmen ifade ettik” dedi.

Başka takımlardan aldığınız teklifler sonrasında Rize'yi neden tercih ettiğini soran bir gazeteciye, Karaman, “Karadeniz'de soruya soruya cevap vermek meşhurdur diyerek, “Rize'yi seçmemem için neden bir sebep olsun" ifadesini kullandı. Karaman'ın bu cevabı salondakiler tarafından alkışlandı.

Kartal: "Hocamız burada da başarılı olacaktır"

Çaykur Rizespor Kulüp Başkanı Hasan Kartal ise törende, “Birlik ve beraberlik içerisinde olduğumuz sürece bize hiç bir şey olmayacaktır. Bugün ben varım, hocamız var ama yarın hiç birimiz olmayabiliriz. Birlik ve beraberliğimizi hiçbir zaman bozmayalım. Bu beraberlik bana başkanlık yaptırıyor. İsmail hocama çok teşekkür ediyorum. İsmail hocam elinden geleni yaptı. Çok düzgün hocamızdır. İsmail hocamızla yaşadığımız birliktelik inşallah Ünal hocamızla da devam edecek. Beraberlik olmadıktan sonra neyin peşinden koşacağız. Hayırlı uğurlu olsun hocamız. Sağ olsun bizleri tercih etti ve geldi. Hocamız başarılı hoca, kendisini kanıtlamış. Burada da başarılı olacaktır. Bizim hocamız her zaman hocamızdır. İnşallah bir daha ki sezon bu ekiple çok iyi yerlerde oluruz diye düşünüyorum.”