Üşengeç Rizeli bakkal ile evinin arasına ilkel teleferik kurdu

Rize'de 5. katta oturan bir vatandaş bakkala inmeye üşendiğinden, bakkal ile arasında ilkel bir teleferik sistemi kurdu.

Bakkaldan evinin balkonuna 200 metrelik bir ip çeken Rizeli Gökhan Gökdemir isimli vatandaş, oturduğu 5. kattan aşağıya sepetini makara vasıtası ile bakkala kadar gönderiyor. Gönderdiği sepete bakkalın ne koyacağını ise telefonla arayarak söylüyor. Alacağı ürünün parasını da sepete koyan Gökdemir para üstü sepete konulduğu anda çekmeye başlıyor ve böylelikle hem dik bir yokuşu inip çıkmaya, hem de 5. kata kadar merdivenleri inip çıkmaktan kurtuluyor.

Üşengeçliğinin böyle bir fikri aklına getirdiğini dile getiren Gökhan Gökdemir, yapmış olduğu teleferik sistemi ile 5 kat ve 1 yokuşu inip çıkmaktan kurtulduğunu dike getirdi. Gökdemir “Bu teleferiği üşengeçlikten yaptım. 200 metrelik bir ip var orada. Dik yokuş çıkıyorum, 5 katlık bir merdiven çıkıyorum. İşten yorgun geliyorum, dükkana inmekten yorulduğum için bu teleferiği kurdum. Güzel bir sistem. Köylerde kullanılıyor zaten. Sepeti aşağıya gönderiyorum bakkalı arıyorum. Çekirdek koyuyor, ekmek koyuyor, rahatlıkla evimde oturuyorum çayımı içiyorum. Artık 5 kat inip çıkmıyorum. Rahatlık oldu benim için” ifadelerini kullandı.

Normal şartlarda bakkala binalardan sarkan sepetlere alışık olduklarını fakat böylesine ilk kez rastladıklarını dile getiren bakkal Muhammet Peçe ise “Genelde binalardan aşağıya ip sarkıtmalar falan oluyordu ama bu biraz enteresan oldu. Gökhan arkadaşımız ilginç bir olaya imza atmış oldu. Bizde hizmet veriyoruz, ne diyorsa yapıyoruz işte. Telefonla ulaşıyor bize, ihtiyaçlarını söylüyor biz de ona göre ihtiyaçlarını gidermeye çalışıyoruz. Bizim yöremizde teleferik var ama bu şekilde bir şey için olması gülüncümüze gitti. İnsan oğlu, her şeyi yapar” dedi.