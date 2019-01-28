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Vali Çeber Türkiye'nin en yüksek şelalesini inceledi

Vali Kemal Çeber, Türkiye’nin en yüksek şelalesi unvanını taşıyan Tar Deresi Bulut Şelalesi’nde incelemelerde bulundu.

Vali Kemal Çeber, Türkiye'nin en yüksek şelalesi unvanını taşıyan Tar Deresi Bulut Şelalesi'nde incelemelerde bulundu.


Vali Kemal Çeber, Beraberinde Ardeşen Kaymakamı ve Çamlıhemşin Kaymakam Vekili Emrah Yılmaz, Çamlıhemşin Belediye Başkanı Osman Haşimoğlu ve Çamlıhemşin İl Genel Meclisi Üyesi Yusuf Arısoy ile birlikte Türkiye'nin en yüksek şelalesi unvanını taşıyan Tar Deresi Bulut Şelalesi'nde incelemelerde bulundu.


Vali Çeber, incelemelerinin ardından yaptığı açıklamada "Tar Deresi Bulut Şelalesi'nin Çamlıhemşin ilçesine 11, Ayder Yaylası'na ise 7 kilometre mesafede bulunduğunu belirterek, “Bulut Şelalesi 250 metrelik bir yükseklikten ve dört kademeden Tar Deresine düşmekte ve bu özelliği ile de Türkiye'nin en yüksek şelalesi unvanına sahiptir. Bölgede sis olmadığı günlerde bile şelalenin tepesi neredeyse her gün bulutlarla kaplıdır. Sanırım şelalenin ismi de buradan geliyor” şeklinde konuştu.

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