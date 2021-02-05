Vali Çeber'den hasta ve taziye ziyareti uyarısı

Rize'deki pandemi sürecini değerlendiren Rize Valisi Kemal Çeber, vaka sayılarındaki artışa hasta ziyaretleri ve taziyelerin sebep olduğunu, bu konudaki hassasiyetin artması gerektiğini dile getirerek “Halen daha mücadele çok ciddi bir şekilde sürmek zorunda. Herkes sıkıldı ve bunaldı. Kafeteryalara ve restoranları oturmayı, yemek yemeyi özledik ama bunun başka bir yolu yok. Sosyal hareketlilik ne kadar çok artarsa pandemi ve salgının sayılarının yükselmesi anlamına geliyor. Daha dikkatli olmamız gerekiyor. Maske konusunda Rizeliler duyarlı. Yüzde 90 oranında bir sıkıntı yaşamıyoruz. Sosyal mesafeye daha önceki dönemlerde olduğu gibi dikkat ediyoruz. İnsanlarımızın duyarlılığı çok arttı. Temel risk olarak bizim gördüğümüz ve gözlemlediğimiz filasyon çalışmalarında ortaya çıkan mesele sosyal ilişkiler. Ev oturmaları, akraba ve komşu ziyaretleri. Düğünleri bir şekilde hallettik. İnsanlarımız cenazelerde acıları paylaşmayı ve taziye işlerine çok önem veriyor. Bu bizim güzel hasretimiz ama bu dönemde en çok vaka olaylarını taziye evlerinden ve hasta ziyaretlerinden alıyoruz. Bu konuda biraz daha hassas olmamız gerekiyor" dedi.

Öte yandan sağlık personeli ile başlayarak kademeli olarak devam eden aşı sayısının 12 bin 500 kişiyi geçtiğini sözlerine ekleyen Çeber "Bu ciddi bir sayı. Hemen hemen nüfusumuzun yarısının testi yapıldı. Aşı konusunda da 12 bin 500 geçtik” şeklinde konuştu.