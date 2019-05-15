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Vali Kemal Çeber, Minik Barış'ı makamında ağırladı

Rize Valisi Kemal Çeber, Fındıklı ilçesinde kaybolan Barış Yıldırım’ı, babası Emin Yıldırım ile birlikte makamında ağırladı.

Rize Valisi Kemal Çeber, Fındıklı ilçesinde kaybolan Barış Yıldırım'ı, babası Emin Yıldırım ile birlikte makamında ağırladı.


Rize'nin Fındıklı ilçesinde 1 Mayıs tarihinde kaybolan ve bir sonraki gün bulunarak ailesine teslim edilen Barış Yıldırım, babası Emin Yıldırım eşliğinde, Vali Çeber'i ziyaret etti. Baba Yıldırım çocuklarının kaybolması noktasında Vali Çeber'e göstermiş oldukları hassasiyet ve özverili çalışmalar sonucu oğlunun kısa süre içerisinde bulunmasından ötürü duyduğu memnuniyeti dile getirerek teşekkür etti.


Valilik makamında gerçekleştirilen ziyarette Minik Barış'ın fiziki, psikolojik durumu ve olay hakkında detaylı bilgiler alan, Barış'ı görmekten duyduğu mutluluğu ifade eden Vali Çeber; “Çocuklarımız bizler için çok önemli. Toplum olarak çocuklarımıza karşı ayrı bir hassasiyete sahibiz. Olayın gerçekleştiği gün tüm vatandaşlarımızda bizlerle birlikte seferber oldular. Onlara ve kurtarma ekiplerine tekrar teşekkür ediyorum. Umarım böyle bir olayla tekrar karşılaşmayız” şeklinde konuştu.

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