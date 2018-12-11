Vali Kemal Çeper: “Çok sevilen başarılı bir emniyet müdürümüzdü”

Rize Valisi Kemal Çeper, Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin bugün makamında bir polis memuru tarafından uğradığı silahlı saldırı sonucu şehit olduğunu belirterek “Çok sevilen başarılı bir emniyet müdürümüzdü” dedi.

Rize Devlet Hastanesi önünde olayla ilgili basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Çeper “Maalesef çok üzücü bir olay. Hepimizi memleketimizi üzen bir olay. Çok sevilen, çok başarılı, bir emniyet müdürümüzdü. Olayda 2 arkadaşımız yaralıdır. Biri personel şube müdürü ve birisi de koruması. Olayı gerçekleştiren bir trafik polisi memuru. Bugün candan herkesi kucaklayan müdürümüz bunla da görüşüyor. Görüşmeden önce bütün tedbirler alınmasına rağmen konuşmadan sonra dışarı çıkan arkadaş teçhizatını teslim alıyor. Ani hızlı bir şekilde makama geri dönüyor. Sonra hiçbir şey demeden ateş etmeye başlıyor. Daha sonra da içeri giren koruma arkadaşımıza ateş ediyor, yaralıyor. Müdürümüz ağır bir durumda hastaneye geldi, kaybettik. Makamı cennet olsun. Vatan sağolsun. Hepimiz çok üzgünüz” diye konuştu.

“Saldırı ile ilgili yanlış bir şey dememek lazım” diyen Vali Çeper “Bunu aile izleyecek, teşkilat mensupları izleyecek. Yanlış bir şey söylemekten kaçınıyorum. Derepazarı burasına çok yakın bir ilçe ama il merkezine gelme talebinde bulunmuş. Bir üniversite kazanmış. Uygun görülmemiş talebi. Muhtemelen içerde istediği sonucu alamadı. O şahısla ilgili ben ona polis demek istemiyorum. Bu sıkıntısı dışında sakin kendi halinde birisi. Ama tam olarak cezasını çekecek ama olan Altuğ müdürümüze oldu” ifadelerini kullandı.

Öte yandan Vali Kemal Çeper'e bu sırada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da telefonla arayarak olayla ilgili kendisinden bilgi aldı.