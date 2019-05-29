Vatandaşa dolandırıcılık, esnafa sahte para uyarısı

Rize Merkez'de bulunan Tarihi Rize Çarşısı ve Atatürk Caddesi üzerinde bulunan esnaf ve vatandaşlara bilgilendirme yaptı. Toplum Destekli Polisler dini günlerde vatandaşların duygularını istismar eden dilenciler, Sahte Para hakkında bilgilendirme yaparak piknik, park alanlarında yaşanabilecek dolandırıcılık olayları, Kalabalık AVM, Plaj gibi yerlerde yaşanabilecek hırsızlık olaylarına karşı alınabilecek tedbirler ile bilgilendirme çalışması gerçekleştirdi.