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‘Vefa sosyal destek grubu' Rize'de iş başında

Rize Valiliği tarafından kurulan ‘Vefa sosyal destek grubu’ tarafından 65 yaş üstü vatandaşların evlerine giderek ihtiyaçları karşılandı.

Rize Valiliği tarafından kurulan ‘Vefa sosyal destek grubu' tarafından 65 yaş üstü vatandaşların evlerine giderek ihtiyaçları karşılandı.


İçişleri Bakanlığı tarafından 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşların sokağa çıkmaları yayınlanan karar ile sınırlandırıldı. Evlerinden çıkamayan 65 yaş üstü veya kronik hastalığı olan vatandaşlar 112, 155 ve 156 ihbar hatlarını arayarak neye ihtiyacı olduğunu dile getiriyor. İhtiyaçları listeleyen ‘Vefa sosyal destek grubu', vatandaşların isteklerini evlerinin kapısına kadar getirerek bırakıyor.


Vali Yardımcısı başkanlığında kurulmuş olan koordinasyon birimi, ilçe Kaymakamlıklarınca oluşan birimlerle doğrudan temas halinde olarak acil çağrı merkezine iletilen talepleri hiç bekletmeden EGM, JGK, Yerel Yönetimler, AFAD, Kızılay birimlerinden oluşan ekipleri koordine ederek ilgili ilçe koordinasyon birimine aktarıyor. Böylece vatandaş mağduriyetlerinin önüne geçiliyor.

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