Yabancı öğrencilerden Rize Valisi Çeber'e ziyaret

Rize'de eğitim gören bir grup yabancı öğrenci, İl Göç İdaresi Müdür Vekili Serap Aydın ile birlikte Rize Valisi Kemal Çeber'i makamında ziyaret etti.

Rize'deki ilk ve orta dereceli okullarda eğitim gören Suriyeli ve Iraklı öğrenciler ile Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde eğitim gören Burkina Fasolu ve Hindistan Keşmirli öğrenciler, İl Göç İdaresi Müdür Vekili Serap Aydın ile birlikte Rize Valisi Kemal Çeber'i makamında ziyaret etti.

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde eğitimlerine devam etmekte olan Hindistan Keşmirli Musain Najar ve Burkina Fasolu Abdoo Razak, Türkiye'de olmaktan ve RTEÜ öğrenim görmekten mutlu olduklarını ve ayrıca Vali Kemal Çeber'in kendilerini kabulden dolayı minnettar olduklarını ifade ettiler.

Vali Çeber de ziyaretten duyduğum memnuniyeti ifade ederek “Farklı kültüre, dile ve renge sahip birbirinden değerli siz öğrenci arkadaşlarımızı Türkiye ve ilimizde ağırlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Kendi ülkelerinize döndüğünüzde veya başka bir ülkeye gittiğinizde bizlerin ve ülkemizin gönüllü tanıtım elçileri olacağınıza inanıyorum” şeklinde konuştu ve misafir öğrencilere ziyaretin anısına çeşitli hediyeler verdi.