Yabancı öğrencilere Türk Sanatları Eğitimi

RİZE (İHA) – Rize'de Sivil Toplum Gönüllüleri Platformunda bulunan Rize Uluslararası Öğrenci Derneği ve Ebruli Yaşam ve Sanat Derneği ortaklaşa Rize'de bulunan yabancı öğrencilere yerel ve ulusal sanatları uygulamalı tanıtıldı.

Rize Merkez İsmail Kahraman Kültür Merkezi'nde gerçekleşen programda 20 ülkeden Rize'ye eğitim için gelen öğrencilere Türkiye'de halen devam eden sanat dalları uygulamalı olarak tanıtıldı. Programda Ebru Sanatı, Kaligrafi Sanatı, Sepet Örücülüğü, Deri İşlemesi ve Ahşap Yakma Sanatı yabancı öğrencilere gösterildi. Eğitmenleri dinleyen öğrenciler bu kez işe koyularak sanata dahil olmaya çalıştı. İş başına geçen öğrenciler Ebru sanatı ile resim yaptı, deri işledi, sepet ördü.

Program hakkında açıklama yapan Ebruli Yaşam ve Sanat Derneği Başkanı Hülya Cerrahoğlu, Dünya Gönüllüler Günü'nde öğrencilere Türk Sanatlarını tanıtmayı hedeflediklerini dile getirdi. Cerrahoğlu “Rize Sivil Toplum gönüllüleri Platformu bünyesinde Bulunan Rize Uluslararası öğrenci derneği ve Ebruli yaşam Derneği'nin ortaklaşa düzenlediği, RTEÜ'de bulunan 20 farklı ülkedeki öğrencilerimizle birlikte hem yerel hem de ulusal kültürümüzün sanat dallarından örnekler sunmaya çalışıyoruz. Öğrencilerimizle bu sanat dallarıyla bugün burada buluşturduk” ifadelerini kullandı.