Yakıt istasyonun yan kısmındaki trafoda çıkan yangın paniğe neden oldu

Artvin'in Ardanuç ilçesinde yakıt istasyonunun hemen yanında elektrik trafosu patladı. O anlar cep telefonu kameralarına yansırken, korku ve paniğe yol açtı.

Ardanuç ilçesi merkezinde 7 Mart Caddesi üzerinde dün akşam saatlerinde elektrik trafosu sebebi bilinemeyen bir nedenden ötürü patladı. Patlama sonrası trafo alev alan trafonun hemen yan kısmında yakıt istasyonu olması bölgede paniğe neden oldu. Yangının meydana geldiği trafonun bulunduğu bölgeye Ardanuç Belediyesi itfaiyesi ve çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı. Trafonun zarar görmesi nedeniyle bölgeye gece geç saatlere kadar elektrik verilemedi. Yangının çıktığı bölgede esnaflık yapan Muhammet Orhan trafoda zaman zaman bu şekilde patlamaların meydana geldiğini ifade ederek “İnsanlar panik halindeydi, yanında benzinliğin bulunmasından dolayı. Çok şükür herhangi bir can kaybımız yok ama yangının bundan sonrasını olmayacak diye bir şey yok. Çünkü bu trafo hemen hemen her yıl patlıyor” dedi.

Yangını görenlerden bir olan yakıt istasyonu çalışanı Ümit Akdemir ise “Akşam üzeri saat 18.00 gibi bir anda trafo patladı. Üst taraftan ve alt taraftan ateşler çıkmaya başladı. Biz de ambulans, itfaiye ve elektrik dağıtım şirketini hemen gelip müdahale etsinler diye aradık ve hemen gelip müdahale ettiler. Gece 00.00'a kadar sıfırdan trafoyu değiştirip hallettiler. Yaklaşık 5-6 saat” ifadelerini kullandı.