Yan Sasse Çaykur Rizespor'da

Çaykur Rizespor, Brezilya Serie A takımlarından Vasco da Gama'da forma giyen Yan Sasse'yi renklerine bağladı.

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Brezilya Serie A takımlarından Vasco da Gama'da forma giyen 22 yaşındaki orta saha oyuncusu Yan Sasse ile satın alma opsiyonu ile birlikte, sezon sonuna kadar anlaşarak sözleşme imzaladı.

Yan Sasse Çaykur Rizespor - DG Sivasspor maçını tribünden takip etti.