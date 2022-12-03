Çaykur Rizespor'un başarılı oyuncusu Yannick Bolasie, "Çaykur Rizespor Süper Lig'e ait bir kulüptür. Biz bu sene Süper Lig'e çıkmaya çalışıyoruz" dedi.

Çaykur Rizespor, Spor Toto 1. Lig'in 16. haftasında 5 Aralık Pazartesi günü Çaykur Didi stadyumunda oynayacağı Pendikspor maçının hazırlıklarını sürdürdü. Mehmet Cengiz Tesisleri'nde Teknik Direktör Bülent Korkmaz yönetiminde gerçekleştirilen antrenman öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Yannick Bolasie, "Kendi performansımı şöyle değerlendirebilirim. Aslında bu benim kendime güvenimle alakalı. Benim burada bulunma sebebim Rizespor'a katkıda bulunmak. Eğer benim kendime güvenim olursa ve o güvenim deva ederse bu kulübe faydalı olacağımı her maçta gollere ve asistlere devam edeceğimi düşünüyorum. Umarım şuanda gösterdiğim performans ileriki haftalarda devam eder" şeklinde konuştu.

"Çaykur Rizespor Süper Lig'e ait bir kulüptür"

Bu sezon Süper Lig'e çıkmak için çalıştıklarını ifade eden Bolasie, "Çaykur Rizespor Süper Lig'e ait bir kulüptür. Biz bu sene Süper Lig'e çıkmaya çalışıyoruz. Şu anda bulunduğumuz 2'incilik pozisyonunda bulunmamız gerekiyor ve bunu devam ettirmemiz gerekiyor. Eğer önümüzdeki maçlarda olumlu sonuç alırsak biz bu pozisyonu sezon sonuna kadar sürdürerek Süper Lig'e çıkmak istiyoruz. Bulunduğumuz pozisyonu korumak için önümüzdeki maç bir fırsat. Eğer kazanırsak rakiplerimize 'biz bu 2'inciliğin sahibiyiz' mesajını verebiliriz. Mesajı da rahatlıkla vereceğimizi düşünüyorum. İmkansız diye bir şey yoktur. Bizim yapmamız gerekenler belli. Şu anda bulunduğumuz pozisyonu yakaladık. Bunu devam ettirdiğimiz sürece, galibiyetlerle süslediğimiz sürece zaten doğal olarak bu pozisyonu korumuş olacağız ve şampiyonlukta doğal olarak gelmiş olacak" ifadelerini kullandı.

"Taraftarlarımızın bana olan sevgisini farkındayım"

Taraftarların kendisine verdiği sevginin farkında olduğunu belirten Bolasie, "Ben Rize'de bulunmaktan çok mutluyum. Cana yakın davranan, dostça davranan insanlar var. Ben çok fazla sosyal hayatı olan biri değilim. Futbola aşığım. Futbolu izlemek çok hoşuma gidiyor. Boş zamanlarımızda da restoranlara gidiyoruz, bazen vakit bulursam spaya gidiyorum. Biraz daha dinlenebilmek adına gidiyorum. Taraftarlarımızın bana olan sevgisini farkındayım. Bana hem bakışlarından hem söylemlerinden anlıyorum. Burada onları mutlu etmek için varım. Umarım bundan sonraki maçlarda futbolumla onlara yapacaklarımla mutlu etmeye devam edeceğim. Onların sevgisini kazanmaya devam edeceğim ve hakkettiğimiz ve ait olduğumuz yer olan süper lige onlarla beraber döneceğiz" şeklinde konuştu.