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Yaralı olarak bulduğu ‘Kızıl Şahin' ile önce fotoğraf çektirdi sonra DKMP'ye teslim etti

Hava almak için gezindiği sırada bulduğu yaralı yavru kızıl şahini DKMP ekiplerine teslim etti.

Rize'de Mustafa Havuz isimli vatandaş ormanlık arazide gezdiği sırada karşısına yaralı yavru kızıl şahin çıktı. Dere kenarında fark ettiği kızıl şahinin hareket etmediğini fark eden Havuz, bulunduğu yerden alarak evine getirdi. Önce beslenmesi için önüne mama ve su koyan Havuz sonrasında Doğa Koruma ve Milli Parklar 12. Bölge Müdürlüğü yetkililerine haber verdi. Şahini yaralı olarak bulup beslediğini dile getiren Havuz “Şahini ormanda yaralı bir halde buldum. Eve getirdim, suyunu ve yemini verdim. Kendine geldi. Şimdi de fotoğraf çektiriyorum onunla” ifadelerini kullandı.


Yaralı kızıl şahin DKMP yetkilileri tarafından aileden teslim alındı. DKMP 12. Bölge müdürlüğüne bağlı Fındıklı Halkalama ve Kuş Gözlem Merkezi içerisinde bulunan rehabilitasyon merkezinde tedavi altına alınan yavru kızıl şahin, tedavisinin ardından tekrar doğal yaşama salınacak.

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