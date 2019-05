Yaş çay sezonu yarın açılıyor

Çay İşletmeleri (ÇAYKUR) Genel Müdürlüğü binasında gerçekleşen basın açıklamasında konuşan Genel Müdür Vekili Yusuf Ziya Alim üreticiden alınacak yaş çay konusunda daha seçici olacaklarını dile getirerek “Her yaprağı, her çayı değil uygun olan çayı alacağız” dedi.

196 bin 350 üreticinin çay sezonuna hazır olduğunu dile getiren Alim "Geçen yıl 732 bin ton yaş çay aldık. Özel sektörün çay alımında yavaş gitmesi nedeniyle üretici ÇAYKUR'u seçti. Bugün itibarıyla 35 bin ton kuru çay satışı yaptık. Stoklarımız 70 bin ton seviyesinde. 1,5 ton kuru çay ihracatı yapıldı. Soğuk çayda 30 milyon litre satış yapıldı. 50 devlet kuruluşuna 60 tona yakın kuru çay satışı yapıldı” ifadelerini kullandı.

Kaliteye önem vereceklerini ifade eden Alim, "Bu yılki alımlarımızda kaliteye önem vereceğiz. Ocak ayından itibaren öncelikle resmi yazılarla arkadaşları uyardık, her şeyi açık açık bildirdik. Herkese mevzuata göre çay alımı yapması gerektiğini, aksi takdirde de çayın çay olmaktan çıktığını bildirdik. Üreticilerimiz daha güzel çay satacak. Üreticiyle yöneticilerimiz iç içe olacak. Amacımız kaliteli çay almak, çayın geleceğini başarabildiğimiz kadar kurtarmak. Bu niyetle bir başlangıç yapacağız. Bezin içerisinde ne olduğunu görebilmek için bezlerin açılmasının üreticiye karı olacaktır. Her yaprağı, her çayı değil uygun olan çayı alacağız” diye konuştu.