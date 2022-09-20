ÇAYKUR tarafından 16 Mayıs 2022 tarihinde açılan 2022 yaş çay sezonunda sona yaklaşıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaş çay fiyatını 30 kuruşluk destekleme ücreti ile birlikte 7 TL olarak açıklamasının üzerine ÇAYKUR'da kontenjan ve kota uygulaması üreticiler çaylarını rahatlıkla sattı. ÇAYKUR'un kontenjan uygulamasına geçiş yapmaması ve çayın da ağır geçen kış nedeniyle rekoltesinin düşük olması ve özel sektör firmalarının devlet fiyatının üzerine fiyat vermesi ile ÇAYKUR'un geçtiğimiz yılki kampanyada 860 bin ton çay yaş çay alırken, bu yıl sezon başından bugüne kadar 482 bin ton yaş çay alabildi.

"Çay üreticiler için bu sezon bayram havasında geçti"

Bu yıl yaş çay sezonunun üreticiler için adeta bir bayram gibi geçtiğini söyleyen ÇAYKUR Genel Müdürü Yusuf Ziya Alim, "Bu yıl çay sezonu gerçekten de bayram havasında geçiyor. Biraz rekoltede düşme oldu. Hava şartları ve toplanma kaynaklı ürün veriminde azalma oldu. Fakat üreticilerimiz hiçbir sıkıntı yaşamadan çok rahat bir şekilde kota ve kontenjan uygulaması yapılmadan herkes çayını çok rahatlıkla istediği yere istediği fiyata satabildi. Bu anlamda üreticileri memnun edebildiysek en çok ondan memnun oluyoruz. Onun haricinde kurum olarak bizde bize gelen çayı işlemiş olduk. Şu ana kadar 1. sürgünde 212 bin ton yaş çay aldık. 2. sürgünde 195 bin ton alabildik. Bugün itibariyle de 75 bin ton çayla devam ediyoruz. Bizim hedefimiz üreticinin bütün çayını alabilmek. Üreticiyi memnun edebilmek. Normalde bizim çalışanlarımız 180 gün çalışıyor. O süreç içerisinde kampanyayı da bir şekilde bitirmemiz gerekiyor. Hava şartları da uygun olduğu müddetçe çay alımına devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"Bugün itibariyle kuru çayda 132 bin ton civarında bir satış yaptık"

Kuru çay satışlarının da iyi gittiğini belirten Alim, "Yeşil çayda 155 bin ton üretim yaptık. Bunun da 55 bin tonu organiktir. Satışlarımız hedeflerimiz doğrultusunda devam ediyor. Bugün itibariyle kuru çayda 132 bin ton civarında bir satış yaptık. İnşallah yıl sonunda koyduğumuz hedefe ulaşmak için herhangi bir terslik bulunmuyor. Satışlarımızda herhangi bir sıkıntı yok. Didi soğuk çayda yine hedefimiz 100 milyon litreydi. Şimdi kısa zaman içerisinde farklı bir bağlantıyla çıkacağız. Çok daha farklı üretim ve satış şekli olacak. Bugün itibariyle 65 milyon litreyi geçmiş bulunuyoruz" şeklinde konuştu.